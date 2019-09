'Damrak begint met winst'

Gepubliceerd op | Views: 1.859

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag met winst te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. Beleggers putten moed uit het feit dat de Verenigde Staten en China begin oktober de handelsgesprekken zullen hervatten. Verder blijft de aandacht uitgaan naar de politieke ontwikkelingen rond de brexit in het Verenigd Koninkrijk.

De Chinese vicepremier Liu He gaat begin volgende maand naar de VS om met onder meer de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin te spreken. De kansen op een oplossing voor de handelsoorlog tussen beide landen lijken hierdoor toe te nemen. Mocht er geen doorbraak komen, dan worden de invoertarieven die beide landen hebben opgelegd waarschijnlijk weer verhoogd op 15 december.

Premier Boris Johnson heeft in het Lagerhuis onvoldoende steun gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden. Johnson riep woensdagavond op tot nieuwe verkiezingen, direct nadat het Lagerhuis had ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie. Johnson wil dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de EU stapt.

Fusie PostNL

In Duitsland werd bekend dat de fabrieksorders in juli sterker zijn gedaald dan verwacht. De orders gingen op maandbasis met 2,7 procent omlaag. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 1,4 procent zou afnemen. In juni was er nog sprake van een herziene stijging van de orders met 2,7 procent.

Op het Damrak staat PostNL in de schijnwerpers. De voorgenomen samensmelting van postbedrijven PostNL en Sandd gaat als het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt niet door. De toezichthouder verleent geen vergunning voor de overname. De postbedrijven proberen nu via de politiek alsnog toestemming te krijgen voor de samensmelting.

TomTom

TomTom kondigde aan te gaan testen met een zelfrijdende auto. Het navigatiebedrijf wil zijn technologie daarvoor uitproberen en verbeteren. De testauto, die in twee jaar is ontworpen en gebouwd, is donderdag onthuld in de aanloop naar de autobeurs IAA in het Duitse Frankfurt.

Kas Bank kwam met halfjaarcijfers. De bewaarbank, die wordt overgenomen door de Franse branchegenoot Caceis, een onderdeel van Crédit Agricole, behaalde een lager netto bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal worden voltooid.

Koersen

De Europese beurzen sloten donderdag in het groen. De AEX-index won 0,8 procent tot 563,46 punten en de MidKap klom 1,2 procent tot 815,29 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.355,47 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent.

De euro was 1,1020 dollar waard, tegen 1,1026 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 56,03 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 60,55 dollar per vat.