Handelshoop stuwt Nikkei

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een stevige winst geëindigd. Het nieuws dat China en de Verenigde Staten begin oktober op hoog niveau handelsgesprekken zullen houden in Washington zorgde voor optimisme onder beleggers. De terugtrekking van de omstreden uitleveringswet in Hongkong en de stemming tegen een no-brexitdeal in het Britse Lagerhuis droegen eveneens bij aan de positieve stemming.

De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent hoger op 21.085,94 punten en tikte het hoogste niveau sinds begin augustus aan. De Japanse yen, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien, daalde in waarde. Dit zorgde voor stevige koerswinsten onder de Japanse exportbedrijven.

Tokyo Dome kelderde 8,4 procent. De uitbater van een honkbalstadion wordt per 1 oktober vervangen in de Nikkei 225 door gezondheidszorgbedrijf M3, dat 10 procent steeg. Nintendo zakte 1,5 procent. Beleggers hadden gehoopt dat de computerspelletjesmaker zou promoveren naar de hoofdindex.

Handelsbesprekingen

De beurs in Shanghai kreeg er tussentijds 1,5 procent bij. De Chinese vicepremier Liu He gaat begin volgende maand naar de VS om met onder meer de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin te spreken. De kansen op een oplossing voor de handelsoorlog tussen beide landen lijken hierdoor toe te nemen.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 0,6 procent. Een dag eerder dikte de index al bijna 4 procent aan na berichten dat het bestuur van de stad de omstreden Chinese uitleveringswet zou intrekken. De Kospi in Seoul klom 1 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg ook 1 procent.