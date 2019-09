Daling fabrieksorders in Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in juli sterker gedaald dan verwacht. Dat blijkt na cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De industrie ondervindt tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen en de afzwakkende economie, waardoor er minder bestellingen binnenkomen.

De orders gingen op maandbasis met 2,7 procent omlaag. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 1,4 procent zou afnemen. In juni was er nog sprake van een herziene stijging van de orders met 2,7 procent.

Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders met 5,6 procent omlaag, na een afname met een bijgestelde 3,5 procent een maand eerder.

'Dramatische onderkimp'

Volgens het statistiekbureau kromp de binnenlandse orderontvangst met 0,5 procent op maandbasis, terwijl de buitenlandse bestellingen met 4,2 procent inzakten. Daarbij gingen de orders uit landen buiten de eurozone scherp omlaag (min 6,7 procent). In alle productgroepen daalden de orders, met name bij kapitaalgoederen zoals machines.

ING-econoom Carsten Brzeski spreekt van een nieuwe teleurstelling voor de Duitse industrie, met een "dramatische" orderkrimp uit landen buiten de eurozone. Dat bewijst volgens hem de gevoeligheid en blootstelling van de Duitse industrie voor de aanhoudende handelsconflicten en toenemende wereldwijde onzekerheid. Brzeski denkt dat de neergang in de industrie van Duitsland voorlopig nog niet voorbij zal zijn.