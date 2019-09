Gepubliceerd op | Views: 436

HELSINKI (AFN/BLOOMBERG) - De Scandinavische Nordea Bank heeft Frank Vang-Jensen met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe topman en opvolger van bestuursvoorzitter Casper von Koskull die met pensioen gaat.

De 51-jarige Vang-Jensen was eerder directeur van het onderdeel Personal Banking bij de groep en kwam in 2017 bij Nordea werken. Von Koskull maakte afgelopen zomer bekend met pensioen te gaan. Hij gaf sinds 2015 leiding aan het financiële concern en blijft tot volgend jaar betrokken bij Nordea om de overgang te begeleiden.

De afgelopen jaren is Nordea flink bezig geweest met het schrappen van banen en grootschalige automatisering, om zo kosten te besparen. In 2016 deed het in Helsinki gevestigde bedrijf een fusiepoging met ABN AMRO, maar dat voorstel ketste af.