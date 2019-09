ArcelorMittal gaat door met Italiaanse fabriek

Gepubliceerd op | Views: 1.625 | Onderwerpen: Italië, staal

LUXEMBURG (AFN) - De staalfabriek van ArcelorMittal in het Zuid-Italiaanse Taranto blijft voorlopig draaien. ArcelorMittal dreigde de Ilva-fabriek eerder stil te leggen, omdat een nieuwe wet bescherming van het concern tegen milieu- en gezondheidsclaims zou opheffen. Die wet, die vrijdag in werking zou treden, is nu zodanig aangepast dat de staalgigant verder kan in Italië.

Ilva, de grootste staalfabriek van Europa, is al decennialang verwikkeld in schandalen wegens vervuiling van de omgeving. De milieuperikelen en aanverwante gezondheidsklachten bij omwonenden stortten het bedrijf in financiële problemen. ArcelorMittal kwam in 2017 als beste partij uit de bus kwam voor de redding van de fabriek en de sanering van de omgeving.

Aanvankelijk werd ArcelorMittal wettelijk beschermd tegen vervolging wegens milieudelicten van Ilva uit het verleden, maar een onlangs ingevoerde wet zou een einde maken aan die immuniteit. De nu aangepaste wet, met voldoende garanties voor ArcelorMittal, wordt pas permanent van kracht als het parlement deze binnen zestig dagen goedkeurt.