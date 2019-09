'ACM blokkeert fusie tussen PostNL en Sandd'

Gepubliceerd op | Views: 1.586

AMSTERDAM (AFN) - De voorgenomen fusie van PostNL en Sandd wordt geblokkeerd. Dat meldt De Telegraaf op basis van ingewijden. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal dat donderdagochtend bekendmaken.

De krant wijst er op dat het kabinet nu aan zet is om de fusie alsnog mogelijk te maken. De minister mag volgens de wet het oordeel van de toezichthouder negeren, als er een algemeen belang mee gediend wordt. De twee postbedrijven vinden de fusie wel nodig omdat er steeds minder brievenbuspost wordt bezorgd.

PostNL en Sandd hebben hun plannen om te fuseren op 25 februari gemeld bij de ACM. Op 1 april besloot de concurrentiewaakhond dat er een vergunning nodig is voor deze overname, waarna de partijen op 4 april hun aanvraag indienden. De toezichthouder is van mening dat er een risico is dat de consument door middel van hogere prijzen de dupe wordt van de samensmelting en wilde daarom nader onderzoek doen naar de plannen van de postbedrijven.