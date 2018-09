KLM praat verder met grondpersoneel

Gepubliceerd op | Views: 317 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM onderhandelt donderdag opnieuw met het grondpersoneel over een nieuwe cao. Vakbond VKP stuurt in die gesprekken aan op een gelijke of vergelijkbare verbetering als die af is gesproken met de piloten. Met hen bereikte KLM eerder deze week een principe-akkoord.

De VKP geeft in een verklaring op zijn website aan dat gelijke behandeling van verschillende soorten personeelsleden in de grondbeginselen van het personeelsbeleid van KLM zijn opgenomen. De verbeteringen die voor de piloten zijn afgesproken zijn voor de bond dan ook uitgangspunt voor de onderhandeling. ,,Verschillen moeten te rechtvaardigen zijn'', zegt de bond.

De VKP en KLM praten voor de tiende dag over een nieuwe cao voor grondpersoneel.