Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat samenwerken met de Amerikaanse maker van routeplanners voor zelfrijdende voertuigen rideOS. De real-time verkeersdata van TomTom wordt beschikbaar voor klanten van rideOS. Ook komen de diensten van rideOS beschikbaar met de kaarten van TomTom. Financiële details maakten de bedrijven niet bekend.

RideOS maakt software voor routeplanning van zelfrijdende en normale voertuigen. Zo'n dienst is essentieel om de gegevens uit sensoren van zelfrijdende auto's en gegevens over verkeersdrukte te combineren, stelt Anders Truelsen van TomTom. De twee bedrijven gaan kijken of ze ook op andere manieren kunnen samenwerken.

TomTom kondigde ook een samenwerking aan met STMicroelectronics. Hier werden ook geen financiële details over gemeld.