NEW DELHI (AFN) - Werknemers van de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways wachten nog op hun salaris over augustus. Dat bevestigde de samenwerkingspartner van Air France-KLM tegenover Indiase media. De onderneming is dit jaar in financieel zwaar weer beland.

Jet Airways laat weten dat het loon voor ruim 15 procent van alle medewerkers nog niet is betaald. Het bedrijf belooft het geld uiteindelijk over te maken.

De luchtvaartmaatschappij kondigde onlangs stevige bezuinigingen van omgerekend ruim 240 miljoen euro aan. Jet kampt onder meer met stijgende brandstofprijzen. Daarnaast zet stevige concurrentie de ticketprijzen onder druk. Het voorbije kwartaal leed Jet Airways een verlies van omgerekend 156,4 miljoen euro.