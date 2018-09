Nederlandse breedbandmarkt groeit licht

Gepubliceerd op | Views: 486

HOUTEN (AFN) - De markt voor vast breedbandinternet in Nederland is in het tweede kwartaal met 0,3 procent gegroeid. Dat meldde marktonderzoeksbureau Telecompaper woensdag.

Volgens Telecompaper waren er per eind juni 7,46 miljoen vaste internetaansluitingen. Het aantal kabel- en glasvezelaansluitingen steeg sterk genoeg om de voortgaande daling bij DSL (koper) te compenseren. De omzet uit breedbanddiensten groeide met 0,7 procent naar 497 miljoen euro.

Ziggo is met een marktaandeel van bijna 44 procent de grootste partij in de breedbandwereld. KPN komt uit op een marktaandeel van 40,6 procent. Tele2 en T-Mobile, die bezig zijn met een fusie, hebben een aandeel van respectievelijk 3,9 en 2,8 procent.

Voor de periode 2018-2022 voorspelt Telecompaper een gemiddelde groei per jaar van 1 procent in het aantal breedbandverbindingen en een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 0,9 procent.