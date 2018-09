Samsung schikt in VS om beeldbuiskartel

Gepubliceerd op | Views: 261 | Onderwerpen: Verenigde Staten

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Elektronicagigant Samsung heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen van 29 miljoen dollar vanwege zijn rol in een beeldhuizenkartel. Samen met branchegenoten LG, Panasonic, Hitachi, Chungwha, Toshiba en Philips zouden de Koreanen vermeende prijsafspraken hebben gemaakt.

Het gaat om afspraken over zogeheten kathodestraalbuizen, welke indertijd gebruikt werden in televisies en computerschermen. In de periode tussen 1995 en 2007 zouden de bedrijven in de Amerikaanse staat Washington consumenten voor miljoenen op extra kosten hebben gejaagd. Die zouden in aanmerking kunnen komen voor een terugbetaling.

In totaal betaalden de betrokken bedrijven de Amerikaanse staat bijna 40 miljoen dollar aan schadevergoedingen. Philips maakte in Washington eerder al 7 miljoen dollar over vanwege de kwestie. De Europese Commissie legde ook als forse boetes op vanwege het gesjoemel.