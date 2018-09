AEX opent met verlies

Gepubliceerd op | Views: 1.538

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood in navolging van de koersverliezen in Azië en op Wall Street. Beleggers keken verder vooral uit na de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 551,96 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 786,57 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

ING zakte 0,2 procent. De megaschikking die de bank heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen invloed op de kredietwaardigheid van het financiële concern. Dat liet kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) weten. Ook kreeg ING bevestiging dat de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) geen actie begint in de witwaszaak.