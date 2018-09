Nikkei eindigt in het rood

Gepubliceerd op | Views: 510

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag lager geëindigd. De stemming werd gedrukt door zorgen over de economische schade van de krachtige tyfoon in Japan en de internationale handelsperikelen. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen omlaag.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,5 procent in de min op 22.580,83 punten. Het was de vierde verliesbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Het verlies bleef beperkt door een sterke koerswinst van zwaargewicht Fast Retailing. De Japanse retailer klom ruim 3 procent dankzij sterke maandelijkse verkoopcijfers.

De luchtvaartsector stond onder druk door de schade die tyfoon Jebi heeft aangericht aan de Japanse luchthaven Kansai. ANA Holdings zakte bijna 2 procent en Japan Airlines verloor 0,5 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds ruim 2 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 1,1 procent. De Kospi in Seoul verloor 1 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde ook 1 procent.