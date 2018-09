'Licht lagere opening voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.541

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk licht lager. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. De zorgen over de problemen in opkomende markten en handelsspanningen blijven de beurshandel domineren.

Op macro-economisch vlak staan onder meer de detailhandelsverkopen in de eurozone op de rol. Wat betreft bedrijfsnieuws is de agenda vrijwel leeg.

Op het Damrak blijft ING in de schijnwerpers staan. De grote schikking die de bank heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen invloed op de kredietwaardigheid van het financiële concern. Dat liet kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) weten. S&P gaf aan dat ING een solide financiële basis heeft, met een gezonde onderliggende winstgevendheid.

AEX

Wolters Kluwer beweegt mogelijk op een adviesverhoging door analisten van Alphavalue. Altice Europe heeft de verkoop afgesloten van een belang van 75 procent in het bedrijf Towers of Portugal, waar ongeveer 3000 telecommasten in Portugal in zijn ondergebracht.

De Europese beurzen deden dinsdag een stap terug. De AEX-index eindigde 1,1 procent in de min op 553,41 punten en de MidKap verloor 0,6 procent tot 788,34 punten. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 1,3 procent. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.952,48 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2896,72 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8091,24 punten.

De euro was 1,1583 dollar waard, tegen 1,1567 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 69,22 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper en kostte 77,66 dollar per vat.