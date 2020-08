Disney maakt goede sier op Wall Street

Fijn voor Disney. Stel je voor dat de cijfers wel goed zouden zijn, dan was de koers nu aanmerkelijk lager geweest.

Het is nu een omgekeerde wereld, hoe slechter de cijfers, hoe hoger de koers.

Laten we hopen dat het nog een tijdje slecht gaat met de economie, in ieder geval totdat al het gratis geld op de beurs is belegd.

Moet er niet aan denken dat bedrijven weer zwarte cijfers gaan publiceren........dan stort de hele handel in.

Maar begrijpen doe ik het al lang niet meer.