Disney maakt goede sier op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 196

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handelsdag op winst. Entertainmentreus Disney was de smaakmaker nadat het bedrijf resultaten liet zien die minder erg waren dan vooraf werd gevreesd. Verder verwerkten beleggers nieuwe cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid van loonstrookverwerker ADP die duiden op een nieuwe vertraging van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur 1,1 procent hoger, op 27.134 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3326 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 10.988 punten.

Disney (plus 8,4 procent) heeft in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 4,7 miljard dollar geleden, maar beleggers vreesden erger. Door de coronapandemie bleven veel pretparken van het Amerikaanse entertainmentconcern gesloten, waardoor het bedrijf die inkomsten misliep. Doordat de releases van grote films werden uitgesteld en bioscopen vaak dichtbleven halveerden ook de opbrengsten van de filmstudio's. Een stijging van het aantal abonnees voor Disney+ gedurende de lockdowns kon die daling bij lange na niet compenseren. Via dat platform wil Disney nu nieuwe films aan gaan bieden met een bijbetaling

Beyond Meat

De maker van vleesvervangers Beyond Meat (min 6,7 procent) heeft gedurende de lockdownmaatregelen de supermarktverkopen van zijn vegaburgers en -worsten juist bijna verdriedubbeld. Om genoeg producten geschikt te maken voor de verkoop in winkels was het bedrijf ook meer geld kwijt, wat leidde tot een groter verlies.

Er was ook ander bedrijfsnieuws. De aanbieders van virtuele gezondheidszorg Teladoc Health (min 14,6 procent) en Livongo Health (min 6,9 procent) kondigden een fusie aan. Met de deal is 18,5 miljard dollar gemoeid. Investeerder Blackstone (plus 1 procent) zou volgens een mediabericht daarnaast bijna 5 miljard dollar neertellen voor een belang in Ancestry.com, dat zich bezighoudt met stamboomonderzoek en DNA-testen.

Koersen

Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan sinds de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in grote delen van het land zijn versoepeld, stelt ADP. Volgens de loonstrookverwerker kwamen er in juli weliswaar niet zo heel veel banen bij. Maar daar tegenover staat dat het cijfer voor juni enorm opwaarts is herzien.

De euro was 1,1871 dollar waard tegen 1,1895 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 42,36 dollar. Brentolie klom 1,9 procent in prijs, tot 45,28 dollar per vat.