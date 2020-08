Transactiewaarde Euronext gestegen in juli

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in juni met 5,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vorige maand werd er per dag gemiddeld voor bijna 7,6 miljard euro gehandeld, meldt de pan-Europese beursexploitant.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie zorgt onrust op de beurzen voor toegenomen handelsactiviteit, met hogere handelsvolumes en transactiewaardes als gevolg. Zo was er in maart bijna sprake van een verdubbeling van de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde.

In juli lijkt de beurshandel echter weer in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Zo daalde de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde vorige maand met 31,6 procent ten opzichte van juni. In de eerste zeven maanden van dit jaar ligt de waarde echter nog altijd bijna 33 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019.