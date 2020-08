MediaMarkt en Saturn gaan duizenden banen schrappen

quote: Knight V schreef op 5 augustus 2020 16:32:

Nouuu uhhhh.

Het zou beter zijn als wij Amazon buiten de deur houden en gewoon spullen in de winkels gaan kopen.



Amazon verdiend smak geld en je moet je afvragen wie ze hiervoor benadelen.



Wij zouden met 700 mio inwoners gewoon spullen in winkels moeten kopen en van europese fabrieken.



Europe FIRST.







Exact. Europa zou zelf weer moeten gaan denken en dingen maken. Kennis economie is onzin. Wat heb je aan kennis als je het niet kan omzetten in dingen. En als je die dingen laat maken in china hebben zij de kennis (ook US doet dat zo). De politiek in Europa is als een bejaarden tehuis waarin men het heeft over school waar ze allemaal in de zelfde klas hebben gezeten. Eén pot nat, old b* netwerk en totaal geen kennis van zaken. Waar is die hoofd ingeneur van Rijkswaterstaat en de rector op school? Die zijn allemaal vervangen door economen en managers zonder kennis van zaken. Een raad van bestuur in een ziekenhuis. Hoe verzin je het. Het wordt tijd voor een frisse wind door de hele politieke en bestuurlijke maatschappij. Daarnaast inversteren in kleinen bedrijven met goeden ideeen want dat zijn de grote van de toekomst.