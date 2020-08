Amerikaanse werkgelegenheid neemt verder toe

Ze hebben met 176k per maand , of 1,5mln, wat maakt het uit, nog een lange weg te gaan.



De VS hebben in april het grootste maandelijkse banenverlies ooit moeten incasseren. De werkloosheid verdriedubbelde als gevolg van de coronacrisis tot 14,7 procent, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd maandoverzicht. Dat is het hoogste percentage sinds de economische recessie van de jaren dertig. Zo’n 20,5 miljoen banen verdwenen.