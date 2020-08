Analisten ING zetten advies voor Euronext op hold

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: advies, Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben hun advies voor het aandeel Euronext verlaagd van buy naar hold. Volgens de markvorsers doen beleggers er goed aan even op adem te komen en af te wachten als het gaat om het aandeel Euronext. De beursuitbater zette onlangs nog sterke kwartaalresultaten in de boeken en het aandeel is dit jaar tot nu al meer dan een derde in waarde gestegen, veel meer dan branchegenoten Deutsche Börse en Londen Stock Exchange (LSE).

Het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs wist afgelopen kwartaal vooral te profiteren van de onrust op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis. Daardoor lagen de handelsvolumes een stuk hoger dan normaal.

Bekend is dat Euronext graag een pan-Europees beursbedrijf wil worden. De onderneming kijkt voortdurend naar nieuwe overnamekansen. Volgens ING zou het voor Euronext ook interessant kunnen zijn om Borsa Italiana over te nemen. De Italiaanse beursuitbater is nu nog in handen van LSE, maar die overweegt een deel of de hele Italiaanse tak van de hand te doen.

Het koersdoel voor Euronext gaat bij ING van 96 euro naar 102 euro. Het aandeel noteerde woensdag rond 10.35 uur 0,5 procent lager op 95,50 euro.