'Just Eat Takeaway.com verbetert positie door deal'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway.com (JET) verbetert door zijn Europese deal met Amrest zijn positie ten opzichte van andere logistieke spelers zoals Uber Eats en Deliveroo. Dat concluderen analisten van ING in een reactie op de overeenkomst die de twee maaltijdbedrijven woensdag sloten. Met de deal laat JET bovendien de voordelen van zijn grote schaal zien, stelt ING.

De concurrentiestrijd in maaltijd bezorgen zal volgens de ING-kenners nog wel een tijdje door gaan, aangezien Amazon dinsdag zijn investering in Deliveroo kon afronden dankzij goedkeuring van de Britse toezichthouder CMA. Over het algemeen denken de analisten echter niet dat de gemaakte deal de status quo zal beïnvloeden. De concurrentie tussen JET en Deliveroo zal het hevigst zijn in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Spanje, aldus ING.

ING behoudt het buy-advies met een koersdoel van 110 euro. Het aandeel van Just Eat Takeaway.com noteerde rond 10.40 uur 1,1 procent hoger op 95,42 euro.