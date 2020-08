'Zwakke periode voor GrandVision'

Gepubliceerd op | Views: 485

AMSTERDAM (AFN) - GrandVision heeft zoals verwacht een zwak tweede kwartaal achter de rug als gevolg van de coronacrisis. Maar de financiën lijken onder controle, merken analisten van KBC Securities op. Ze wijze er ook op dat het bedrijf nog steeds achter de overname door EssilorLuxottica staat, wat steun geeft aan de koers van het aandeel.

De eigenaar van ketens als Pearle en Eye Wish zag de opbrengsten stevig teruglopen en schreef rode cijfers. Volgens KBC was het bedrijfsresultaat zwakker dan voorzien, maar het is in de ogen van de marktvorsers geruststellend dat er in juni weer een duidelijk opwaartse lijn in de verkopen zat.

Bij GrandVision speelt sinds kort ook nog een opmerkelijke juridische strijd met EssilorLuxottica. Die internationale brillengigant is bezig GrandVision over te nemen, maar werd onlangs boos omdat de Nederlanders weigerden in detail aan te geven hoe ze de impact van de coronacrisis proberen te beperken. GrandVision benadrukte evenwel dat het bedrijf nog steeds achter de overnamedeal staat en zal meewerken aan de afronding hiervan.

Volatiel

Zolang er niet meer duidelijkheid is over de deal blijft de koers van het aandeel GrandVision waarschijnlijk volatiel, stellen de analisten. Inmiddels doet de Europese Commissie al maanden onderzoek naar de overnameplannen, waarmee meer dan 7 miljard euro is gemoeid.

Het advies voor het aandeel blijft bij KBC staan op buy, met een koersdoel van 28 euro. GrandVision noteerde woensdag in de vroege handel onveranderd op 24,25 euro.