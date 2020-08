Wolters Kluwer voelt crisis vooral bij verkoop nieuwe producten

Gepubliceerd op | Views: 1.135

ALPHEN A/D RIJN (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer heeft de inkomsten uit abonnementen in het eerste halfjaar zien stijgen. Tegelijkertijd lukt het de onderneming minder goed nieuwe producten op het vlak van bijvoorbeeld belasting, medische zorg of juridische kennis te slijten. Nu de coronacrisis bedrijven wereldwijd dwingt om op de uitgaven te letten, zitten investeringen in nieuwe software of slimme dataprogramma's van Wolters Kluwers er even niet in.

"Onze nieuwe verkopen zijn een uitdaging. Klanten zeggen ons: kom niet bij ons aan met nieuwe producten, want we moeten nu echt voorzichtig zijn met onze uitgaven", zegt financieel topman Kevin Entricken. Onder andere bij de divisies voor de gezondheidszorg, belasting en boekhouding leidt die prudente houding van klanten tot tragere groei ten opzichte van vorig jaar.

De onderdelen met informatie voor risicobeheersing, regelgeving en wetgeving zullen op autonome basis zelfs te maken met een omzetdaling. Hier zijn inkomsten uit gedrukte werken, zoals boeken, nog relatief belangrijk. De al eerder ingezette daling van de omzet uit print versnelde in de eerste zes maanden van 2020 door de pandemie.

Omzetgroei

Alles bij elkaar zag Wolters Kluwer de omzet in de verslagperiode met 4,1 procent aandikken ten opzichte van een jaar terug, tot bijna 2,3 miljard euro. De autonome omzetgroei kwam uit op 3 procent. Wolters Kluwer zette een aangepaste winst in de boeken van 426 miljoen euro en een aangepast operationeel resultaat van 577 miljoen euro. Daarmee groeiden deze resultaten met respectievelijk 21 en 16 procent.

Dankzij deze resultaten in crisistijd prezen analisten Wolters Kluwer al als "veilige haven in de Benelux" voor beleggers. Naast de verzekerde inkomsten uit abonnementen, goed voor ruim 80 procent van alle omzet, komt dat ook doordat de winstgevendheid op peil bleef.

Veel kostenbesparingen die in de eerste helft van het jaar voor goede marges zorgden, waren volgens Entricken evenwel van tijdelijke aard. Zo kon personeel niet reizen door reisbeperkingen. Ook werden minder vacatures uitgeschreven. Om ook in de toekomst de marges te bewaken, gaat Wolters Kluwer de komende periode extra reorganiseren. De herstructureringskosten zullen daardoor ook hoger uitvallen, tussen de 25 miljoen en 35 miljoen euro in heel 2020.