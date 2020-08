Just Eat Takeaway gaat samenwerken met Amrest

Gepubliceerd op | Views: 585

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway.com gaat samenwerken met restaurant-exploiteur Amrest in Europa. Woensdag tekenden de partijen een overeenkomst voor een periode van drie jaar, waar geen financiële details van werden gegeven.

Amrest exploiteert meer dan 2300 restaurants in 26 landen onder franchisemerken zoals KFC, Pizza Hut, Starbucks en Burger King. Het bedrijf heeft ook eigen merken zoals Sushi Shop, La Tagliatella, Bacoa, Blue Frog en KABB.

De samenwerking omvat bijna 1000 restaurants in 13 markten. De bedrijven verwachten dat de restaurants in het vierde kwartaal van dit jaar allemaal online staan bij Just Eat Takeaway.com.