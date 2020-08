Commerzbank rekent op verlies

Gepubliceerd op | Views: 582

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Commerzbank denkt dat het dit jaar in de rode cijfers zal duiken. De Duitse bank, die eerder nog op een positief resultaat rekende, gaf woensdag bij de tweedekwartaalcijfers aan dat de voorzieningen voor slechte leningen flink zijn gestegen en maakt ook vanwege reorganisaties veel kosten.

Commerzbank zag de winst in de afgelopen meetperiode uitkomen op 220 miljoen euro. Dat is ruim een vijfde minder dan vorig jaar. Operationeel kwam het resultaat uit op 211 miljoen euro, tegen 329 miljoen euro een jaar eerder. De opbrengsten dikten wel aan, met bijna 7 procent tot ruim 2,1 miljard euro. Dat had onder meer te maken met sterke prestaties van de handelsdivisie.

Overigens zit Commerzbank momenteel midden in een leiderschapscrisis. Topman Martin Zielke en president-commissaris Stefan Schmittmann dienden onlangs hun ontslag onder druk van aandeelhouders. Met name grootaandeelhouder Cerberus Capital Management verweet de leiding van de bank een mislukt beleid te voeren. De kritiek had onder meer betrekking op de kosten en winstgevendheid. Het aandeel Commerzbank verloor dit jaar op de beurs van Frankfurt ongeveer een kwart van zijn waarde.