Nikkei doet stapje terug door duurdere yen

Gepubliceerd op | Views: 504

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht lager geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten in de afgelopen handelsdagen. Een duurdere Japanse yen en tegenvallende vooruitzichten van technologieconcern Sony zorgden daarbij voor enige koersdruk. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend licht vooruit in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de min op 22.514,85 punten. Sony zakte 1,6 procent. Het Japanse technologie- en elektronicaconcern voorziet een forse daling van de winst in het lopende boekjaar. De coronacrisis raakt vooral de activiteiten op het gebied van muziek en film hard. Ook de verkoop van elektronische apparaten staat onder druk. De spelletjestak van Sony profiteert wel van thuisblijvers, die meer abonnementen sluiten.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,4 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de groei van de Chinese industrie in juli wat is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de Verenigde Staten en China op 15 augustus op hoog niveau zullen overleggen over de handelsbetrekkingen tussen de twee grootmachten. De Kospi in Seoul dikte 1,1 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,6 procent.