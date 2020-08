Winst verzekeraar Allianz wederom omlaag

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: verzekeringen

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Allianz heeft ook in tweede kwartaal flink last gehad van de coronacrisis. De verzekeraar zag net zoals in de eerste verslagperiode van het jaar het resultaat kelderen. De pandemie zorgt aan de ene kant voor hogere claims door gecancelde evenementen en andere problemen waar bedrijven mee kampen. Tegelijkertijd sluiten consumenten bijvoorbeeld minder reis- of autoverzekeringen af.

Allianz zette een kwartaalresultaat van ruim 1,5 miljard euro in de boeken. Dat is bijna 29 procent minder dan een jaar eerder. Operationeel daalde de winst met zo'n 19 procent tot 2,6 miljard euro. De omzet nam met 6,8 procent af tot 30,9 miljard euro. Overigens deed de vermogensbeheertak van Allianz wel goede zaken. Vanwege de onzekerheden rondom de coronacrisis gaf de verzekeraar geen prognose voor heel het jaar af.