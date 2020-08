Huurinkomsten Atrium sterk omlaag

Gepubliceerd op | Views: 143

JERSEY (AFN) - Atrium European Real Estate heeft zijn huurinkomsten in de eerste helft van het jaar fors zien dalen. Dat kwam naar voren uit een tussentijds handelsbericht. Het vastgoedfonds, dat een notering heeft op de beurs in Amsterdam, had duidelijk last van de coronacrisis.

De huurinkomsten daalden met 22,8 procent tot 71,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 61,6 miljoen euro. Dat was een jaar terug nog 81,5 miljoen euro. Atrium zag de bezettingsgraad uitkomen op 95,4 procent, tegen 97 procent eind december.

Begin mei bleek al dat Atrium veel last heeft van de coronacrisis. Destijds gaf de onderneming aan in Polen bijvoorbeeld verplicht te zijn om vanwege de crisis de huren te verlagen. De Poolse regering nam eerder wetgeving aan die het mogelijk maakt voor bedrijven om tijdelijk lagere huren af te dwingen voor winkelunits in commerciële gebouwen met een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Bedrijven die van de regeling gebruik maken zijn wel verplicht huurcontracten voor eenzelfde periode als de winkelsluitingen te verlengen plus een extra zes maanden.

Ook in Rusland waren destijds veel winkels dicht vanwege het virus.