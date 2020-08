Disney diep in het rood door dichte pretparken en uitstel films

Gepubliceerd op | Views: 78

BURBANK (AFN) - Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 4,7 miljard dollar geleden. Door de coronapandemie bleven veel pretparken van het Amerikaanse entertainmentconcern gesloten, waardoor het bedrijf die inkomsten misliep.

Doordat de releases van grote films werden uitgesteld en bioscopen vaak dichtbleven halveerden ook de opbrengsten van de filmstudio's. Een stijging van het aantal abonnees voor Disney+ gedurende de lockdowns kon die daling bij lange na niet compenseren.

De omzet daalde in het derde kwartaal van Disneys derde kwartaal met 42 procent tot 11,8 miljard dollar. Daarbij daalden de opbrengsten voor pretparken, cruises, rondleidingen en de verkoop van fanartikelen met 85 procent. Een jaar eerder was deze divisie nog goed voor bijna een derde van alle omzet.

Wegens de de sluitingen van filmzalen wereldwijd werden vrijwel alle grote bioscoopreleases van Disney uitgesteld of geannuleerd. Zo zal Disney de speelfilmversie van Mulan, die gepland stond voor de bioscopen in maart, alleen maar op zijn streamingkanaal Disney+ uitzenden tegen een eenmalige betaling van 30 dollar. Ook Marvel-blockbuster Black Widow en Pixar-animatiefilm Soul werden verschoven.

De divisie voor televisiezenders, zoals sportkanaal ESPN en Disney Channel, kampte met lagere inkomsten doordat adverteerders minder uitgaven. De operationele winst steeg hier juist met de helft doordat er ook amper kosten waren voor tv-producties en marketing.

Disney+, waarmee de entertainmentreus wil concurreren met Netflix, had aan het einde van het vorige kwartaal bijna 58 miljoen betalende abonnees. Samen met andere abonnees voor andere onlineplatforms heeft Disney nu meer dan 100 miljoen klanten die direct televisie of films geleverd krijgen. In de woorden van topman Bob Chapek is dat "een belangrijke mijlpaal".