Grootste verliesdag op Wall Street in 2019

Ik denk dat ik dat lange end aan de andere kant van de grote plas maar weer een bedankbriefje ga schrijven,om mijn erkentelijkheid weer te geven,dat hij met zijn beroemde zandtherapie,opnieuw mijn fondsen in de puin laat storten.

Die stupido man denkt nog steeds dat hij dit oorlogje gaat winnen,nou niemand wint hier,er zijn alleen maar verliezers en het slappe,israel vijandige europa kan wel eens de grootste worden,op hun steeds diep beschamende vijandschap,richting dit oude volk,waartoe Kanaan echt behoort,kan zeker geen zegen rusten,kijken we alleen maar naar dolle driesje in ons vaderland,dan vraag je,je zelf vertwijfend af,hoe heeft zo'n sujet ooit premier van holland kunnen zijn!?

China gaat in ieder geval niet de grootste verliezer worden,zij gaan die grootbek steeds harder terug slaan,volgend jaar draaien,de nieuwste euv machines van asml op volle toeren in china,dan zwaaien ze hun amerkaanse leveranciers,vrolijk uit.

Het amerika first lijkt behoorlijk op de slogan van die vroegere nationaal socialist;deutsland uber alles,zou dat extreme van meneer de president overslaan,naar zijn onderdanen,daar lijkt het wel op,na de laatste gebeurtenissen,overigens neemt duitsland het nu op voor Gods volk,dat kan ook nog!!

Zaterdag hebben we nog getracht om arcelor te ondersteunen,maar helaas,pindakaas,het heeft niet geholpen,weer een verpletterende valppartij,alleen het echte metaal bracht wat op bij Dalm.

Aperammetje hield,wonder boven wonder zijn voeten droog vandaag,die is nu wel zeer koopwaardig,natuurlijk,gezien het gebeuren rondom apple vrees ik morgen weer het ergste voor mijn chippertje!welterusten!!