'Grote belegger tegen fusie Takeaway-Just Eat'

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Aberdeen Standard Investments verzet zich tegen de fusie van maaltijdbestelbedrijven Takeaway.com en Just Eat. Dat schrijft De Telegraaf. Volgens de krant is Aberdeen, met een belang van 5 procent in Just Eat, de eerste grote aandeelhouder die zich publiekelijk tegen de miljardendeal heeft gekeerd.

De investeerder zou een groter stuk van de pizza voor Just Eat-beleggers willen dan de in totaal 52,15 procent die hen nu wordt toegezegd. Dat zou betekenen dat de aandeelhouders van Takeaway, die nu 47,85 procent van de stukken krijgen, genoegen zouden moeten nemen met minder grote pizzapunten, aldus de krant.

Takeaway heeft nog niet om tafel gezeten met de Britse partij. „Aberdeen heeft inderdaad gereageerd en volgens mij was het hen niet duidelijk dat het een fusie betreft in plaats van een overname", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. "Bij fusies is, zoals je weet, een premie vrij ongebruikelijk en bij overnames verwacht men wel een premie. Daar zit het misverstand denk ik en we zullen later ook nog met hun spreken."