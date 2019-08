'Beleggers vrezen onmacht centrale banken'

Gepubliceerd op | Views: 231 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - Centrale banken hebben al hun kruit verschoten en kunnen dus weinig doen om de economie te stimuleren. Dat is momenteel de grootste zorg onder beleggers in bedrijfsobligaties, meldde Bank of America Merrill Lynch (BofAML) op basis van een tweemaandelijkse enquête onder zestig marktpartijen.

Een op de drie beleggers gaf aan vrees te hebben dat nieuwe renteverlagingen of opkoopprogramma's door de centrale banken weinig zin hebben. Dat is het hoogste percentage beleggers ooit dat deze zorgen uit, aldus de Amerikaanse bank. Twee maanden geleden gaf maar een op de tien beleggers deze angst te delen.

Centrale banken wereldwijd voerden sinds 2008 al circa zevenhonderd renteverlagingen door. De obligatierentes verkeren op historische lage niveau's en zijn op veel markten negatief. Verdere monetaire verruiming in zo'n situatie kan averechts uitpakken, waarschuwen analisten bij BofAML. Consumenten en bedrijven gaan dan waarschijnlijk meer sparen in plaats van uitgeven. De eerste tekens hiervan zijn al te zien in de recent gestegen bankendeposito's in de eurozone, aldus de bank.