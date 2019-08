'AH onderzoekt verkopen via bol.com'

Gepubliceerd op | Views: 143

ZAANDAM (AFN) - Albert Heijn (AH) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een deel van het assortiment ook via zusterbedrijf bol.com te verkopen. "We testen en verkennen regelmatig nieuwe mogelijkheden en concepten", zegt een woordvoerster van de supermarkt tegen vakmedium Distrifood. "Dit was daar een van. Er zijn geen plannen dit idee te realiseren."

Albert Heijn had de 'bol.com-supermarkt' in een online-enquête voorgelegd aan klanten. Die kregen daarbij een bol.com-webpagina te zien. Ook werd een specifieke AH-pagina met verwijzing naar de bol.com-dienst getoond.

Een woordvoerster van bol.com zegt niet betrokken te zijn geweest bij de enquête. Wel heeft bol.com zelf ook een kleinschalig onderzoek "naar een tiental klanten" gestuurd afgelopen maand. "Daarin stonden enkele vragen over het assortiment en interesse in het algemeen, zoals vluchten en andere services", reageert ze op vragen van Distrifood.