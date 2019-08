Wall Street gaat verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 871

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag stevig in de min geopend, nadat Wall Street vorige week al in mineur eindigde. Beleggers zijn nog altijd bevreesd voor de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Die zorgen er onder meer voor dat de olieprijs hard daalt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,6 procent lager op 26.063 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 1,7 procent op 2884 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 2,2 procent tot 7831 punten.

Peking kondigde tegenmaatregelen aan in een reactie op het Amerikaanse dreigement dat de importtarieven op nog meer Chinese goederen zullen worden verhoogd. China stond maandag toe dat de waarde van de eigen munt zakte naar het laagste niveau in tien jaar, en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op. De situatie zorgde in Azië en Europa eveneens voor stevige verliezen op de aandelenbeurzen.

Apple

Techreus Apple ging in de eerste handelsminuten zo'n 3 procent omlaag, in het kielzog van de spanningen, die de vraag naar iPhones en andere apparaten naar verwachting geen goed zal doen. Ook andere grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Facebook, Netflix en Amazon stonden tot meer dan 3 procent in het rood.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 54,47 dollar. De prijs van Brentolie daalde ook 2,1 procent, tot 60,61 dollar per vat. Dat de prijzen zakken is het gevolg van de mogelijk mindere vraag in de nasleep van het handelsconflict. Eerder was sprake van stijgende olieprijzen vanwege onrust in de Perzische Golf waar Iran een buitenlandse tanker had geconfisqueerd.