'Wall Street staat weer voor rode beursdag'

Wedde dat China door de "zure"importheffing app(l)el heen biit, vervolgens plotseling Boeings afbesteld negen landbouwproducten meer uit de USA importeert. Trump kan wel hogere heffingen opleggen maar ook de werknemers en de klanten in de VS zijn daarvan de dupe.Een mooie manier om de economische macht van China te etaleren en Trump (the dealmaker) met min of meer lege handen achter te laten en zo te verhinderen dat hij wordt herverkozen.