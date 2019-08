Ajax na winst op PAOK tegen Apoel of Qarabag

quote: Horizongloort schreef op 5 aug 2019 om 13:54:

www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0



Tja, elk voordeel heeft zijn nadeel.Ontvang je wel enorme transferwaardes maar moet je je wel elk jaar weer bewijzen als de algehele resultaten van al de ploegen in europa van Nederland te slecht zijn.De kampioen van dit seizoen overigens is wel direct gekwalificeerd.Daarom is dit seizoen kampioen worden ook extra belangrijk.