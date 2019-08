ING Real Estate komt met netwerkkeurmerk

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - ING Real Estate, de vastgoedtak van ING, komt met een keurmerk waarmee de kwaliteit van het internet en de mobiele verbindingsmogelijkheden in een gebouw worden weergegeven. Het keurmerk WiredScore bestaat al sinds 2013 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. ING is een samenwerking met WiredScore aangegaan.

Het keurmerk kijkt onder meer naar de snelheid van de internetverbindingen in een gebouw. Ook het mobiele bereik, back-upmogelijkheden en de mogelijkheden voor Internet of Things-toepassingen en 5G-netwerken worden meegenomen. ING kan WiredScore naar verwachting in november aan gaan bieden.