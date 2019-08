'Omzetgroei PostNL valt wat tegen'

Gepubliceerd op | Views: 1.362

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van PostNL groeide weliswaar, maar kwam toch beneden de verwachting van analisten van KBC Securities uit. Die waren wel te spreken over de stijging in het onderliggende cash bedrijfsresultaat. Daarbij tekenen ze wel aan dat dit deels veroorzaakt was doordat het postbedrijf minder geld kwijt was aan zaken als pensioenen en voorzieningen. De groei kan daardoor niet zomaar worden doorgetrokken naar het hele jaar.

ING wijst erop dat de pakketdienst iets mindere resultaten bezorgde dan analisten in doorsnee hadden verwacht, terwijl de Nederlandse posttak juist beter presteerde. Ook de verkoop van Postcon zien de ING-marktvorsers als positief, net als het feit dat er een interim-dividend wordt uitbetaald.

Zowel KBC als ING heeft een koopadvies voor PostNL, met koersdoelen van respectievelijk 3,40 euro en 3 euro. Het aandeel PostNL stond maandag na een halfuur handelen bovenaan in de MidKap met een winst van 6,5 procent op 1,61 euro.