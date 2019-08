Bitcoin schiet weer omhoog

Het succes van de bitcoin Is zeer zeker wel aan te wijzen: De optiehandel is namelijk pure oplichterij door de banken/brokers met een “papieren” dekking (als je een overzicht van de dekkingen opvraagt weten ze het zelf niet eens)... tot er een moment komt dat blijkt er helemaal geen dekking is als ze moeten leveren (als opeens iedereen zn geld van de van zn bankrekening afhaalt....securities lending