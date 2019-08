NSE verhoogt kapitaalpositie

Gepubliceerd op | Views: 234

AMERSFOORT (AFN) - New Sources Energy (NSE) heeft via een claimemissie bijna 900.000 euro aan kapitaal aangetrokken. De onderneming zal krap 10 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen een prijs van 0,09 euro per stuk.

NSE zal 544.000 euro van het nieuwe kapitaal gebruiken voor het aflossen van een lening die het bedrijf heeft ontvangen van Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (SBBE). Verder is met de claimemissie 32.500 euro gemoeid die van de opbrengsten wordt bekostigd. Ook lost het bedrijf met het geld een kortlopende schuld van 40.000 euro af.

Het resterende bedrag van de opbrengsten zal worden gebruikt te versterking van het werkkapitaal en ter investering in nieuwe bedrijfsactiviteiten. Na voltooiing van de claimemissie bedraagt het uitstaande aandelenkapitaal van de onderneming 59.751.066 stuks.

Na terugbetaling van de lening aan SBBE en betaling van de kosten voor de claimemissie zal het eigen vermogen van NSE circa 290.000 euro positief zijn. Daarnaast is de kapitaalpositie circa 300.000 euro en het werkkapitaal om en nabij de 290.000 euro.