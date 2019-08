'Handelsvrees houdt beurzen in greep'

quote: Fat Clemenza schreef op 5 aug 2019 om 08:21:

Dit is geen handelsvrees . Dit is global financial system risk vrees.



Met dank aan de grootste oplichter van deze eeuw , mario d.

Mario heeft niets met "global ' te maken. Europa heeft te hoge belastingen in combinatie met te lage rentes. Zo trek je geld uit de economie en net als een machine zonder olie, loopt deze dan vroeger of later helemaal vast. De Euro heeft 23 overheden te onderhouden + een extra dure in Brussel. Met een vergrijzende bevolking gaan die belasting vretende overheden dus achter de pensioenen en spaargelden aan.Trump deed het juiste voor de US en verlaagde belastingen.In Nederland dreigde de economie een beetje op gang te komen en werd het volk dus bijvoorbeeld even 3 % meer opgelegd via BTW op eerste levensbehoeften. Het vrij besteedbare inkomen is tot een minimum gereduceerd.En China is wel degelijk een ( ander) groot probleem. Door het stelen van kennis en gebruik maken van slavenarbeid hebben de Chinezen in korte tijd geld en macht verzameld en beginnen nu de wereld te kopen en naar hun hand te zetten. Chinezen beschouwen daarbij zichzelf hoog verheven boven anderen in de wereld en vinden dat zij het recht hebben om dit te doen. Dat Trump actie onderneemt is wellicht veel te laat, maar hebben we te danken aan zijn voorgangers. In plaats van handelsvrees zouden Europa en Australie zich achter Trump moeten scharen en de Chinezen op de knieen moeten dwingen.Mario waarschuwde al jaren dat Europa zo niet door kon en moest hervormen. Telkens hoorde ik het hem zeggen.Dus dat kan men hem niet aanrekenen.