'Handelsvrees houdt beurzen in greep'

Gepubliceerd op | Views: 2.886

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting opnieuw lager. Ook elders in Europa zullen de beurzen in het rood beginnen. Beleggers lijken nog niet te zijn bekomen van de schrik van de opgelaaide handelsvrees die vrijdag voor zware verliezen zorgde op de beurzen. Op het Damrak kwamen PostNL en Fagron met resultaten.

Aan het brexit-front heeft de Britse regering van Boris Johnson er zaterdag bij de leiders van de Europese Unie op aangedrongen om de brexit-overeenkomst te heronderhandelen, omdat "de politieke realiteit" volgens hem is veranderd sinds de Europese verkiezingen. Johnson, die May eind juli opvolgde, stelt dat hij op 31 oktober de Europese Unie wil verlaten, met of zonder akkoord met Europa.

Postbezorger PostNL behaalde in het tweede kwartaal meer omzet en winst. Dat was vooral te danken aan de verdere groei van het aantal bezorgde pakketten, dat met 13 procent steeg. De hoeveelheid brievenbuspost die bezorgd werd, daalde met ongeveer een tiende. PostNL kondigde tevens aan zijn Duitse dochterbedrijf Postcon te verkopen aan Quantum Capital Partners.

Fagron

Toeleverancier aan apotheken Fagron zette afgelopen halfjaar de stijgende lijn voort, mede dankzij nieuwe overnames, en zag de omzet en winst stijgen. Het bedrijf wist tevens een nieuwe kredietfaciliteit af te sluiten van 375 miljoen euro tegen gunstigere voorwaarden. Topman Rafael Padilla stelde "zeer tevreden" terug te kijken op de eerste zes maanden van het jaar.

ING Groep noteert ex dividend. Dit betekent dat de aandelen van de bank geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode. Ook de aandelen van het vastgoedbedrijf Vastned noteren ex dividend.

Nikkei

De Aziatische beurzen deden maandag opnieuw een flinke stap terug. De Nikkei in Tokio sloot 1,7 procent lager en bereikte het laagste niveau in twee maanden. De Hang Seng-index in HongKong raakte tussentijds 2,8 procent kwijt.

De Europese beurzen gingen vrijdag hard onderuit. De AEX-index eindigde 3,2 procent in het rood op 554,32 punten en de MidKap zakte 2,2 procent tot 821,59 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,6 procent in. Wall Street hield het verlies relatief beperkt. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 26.485,01 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 1,3 procent.

De euro was 1,1124 dollar waard, tegen 1,1111 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 55,10 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,2 procent tot 61,17 dollar per vat.