Opnieuw fors verlies voor Nikkei

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag opnieuw met een fors verlies gesloten. Ook de meeste andere beursgraadmeters in Azië gingen stevig omlaag.

De vrees dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China nog lang gaat duren bleef de markten in de greep houden. Vorige week dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met nieuwe importtarieven op Chinese goederen. Peking liet daarop maandag de yuan zakken naar het laagste niveau in tien jaar, en schortte bovendien de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,7 procent in de min op 20.720,29 punten. Dat is het laagste niveau in twee maanden tijd. Vrijdag raakte de hoofdindex al 2,1 procent kwijt. Een stijging van de Japanse yen zorgde voor koersverliezen onder de exportbedrijven. Automaker Nissan en technologieconcern Panasonic, die veel producten verkopen buiten Japan, zakten 4,3 en 3,7 procent.

Kobe Steel

Kobe Steel kelderde ruim 15 procent tot het laagste niveau in zeven jaar. De Japanse staalmaker verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar. Volgens het bedrijf zet de handelsstrijd tussen de VS en China de vraag naar staal voor auto's en de vraag naar aluminium en koper voor chips onder druk. Yahoo Japan ging 12,5 procent onderuit na tegenvallende resultaten van het internetbedrijf.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,8 procent lager. In Hongkong leggen duizenden inwoners maandag het werk neer uit protest tegen het politiegeweld bij de demonstraties in de stad. De beursgraadmeter in Shanghai beperkte het verlies tot 0,9 procent dankzij een flinke daling van de Chinese yuan. De Kospi in Seoul zakte 2,5 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 1,9 procent.