Pakketjes stuwen omzetgroei PostNL

PostNL kan zijn naam nu dus beter veranderen in:



PakketNL of nog beter in Benelux Express



Briefpost wordt een kostenefficiënte voorziening en is niet meer dominant voor de ondernemingswaarde. PostNL kan fors herstellen van de huidige overdreven ramsjkoers.



Wist u dat ander pakketbedrijven ~12x ebitda doen? Daarmee kan de beurskoers van PostNL nog maal 3.