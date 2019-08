HSBC zet mes is banen na vertrek topman

Gepubliceerd op | Views: 1.006

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank HSBC gaat meer dan vierduizend banen schrappen. Daarbij gaat het niet alleen maar om lage posities. Bovendien vertrekt topman John Flint na anderhalf jaar als topman bij de bank.

"We schrappen minder dan 2 procent van ons personeel wereldwijd. Maar we besparen straks 4 procent van onze loonkosten", liet financieel directeur Ewen Stevenson weten.

Veel banken snijden in het personeelsbestand om op die manier de kosten te verlagen. Banken hebben onder meer last van de lage rentes en internationale handelsspanningen.

Kostenbesparingen

Flint was voor zijn onverwachte vertrek al begonnen met het schrappen van banen. In april had hij een kostenbesparingsprogramma aangekondigd. Flints taken worden tijdelijk overgenomen door Noel Quinn. De 57-jarige Quinn is momenteel hoofd van de divisie Global Commercial Banking.

HSBC opende ook de boeken over de eerste helft van het jaar. Het zag de winst voor belasting met bijna 16 procent aandikken tot 12,4 miljard dollar. De omzet kwam bijna 8 procent hoger uit op 29,3 miljard dollar. Verder gaat de bank voor 1 miljard dollar aandelen inkopen. HSBC heeft zijn hoofdkantoor in Londen maar doet een groot deel van zijn zaken in Azië.