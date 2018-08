Cijferperiode is over het hoogtepunt

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Het hoogtepunt van de cijferperiode is voorbij, maar er komen in de komende beursweek nog voldoende bedrijven met resultaten. Beleggers krijgen in Amsterdam onder meer cijfers van de grote en middelgrote fondsen GrandVision, PostNL, ABN AMRO, Ahold en SBM Offshore voor de kiezen. Verder wordt onder meer met interesse gekeken naar ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Optiekbedrijf GrandVision en PostNL trappen maandag af. Later in de week volgen naast de genoemde fondsen in Amsterdam ook nog resultaten van Atrium, Corbion, Coca-Cola European Partners en Brunel. Verder zal ook met interesse worden gekeken naar de cijfers van KPN-branchegenoot VodafoneZiggo. Ook komt Air France-KLM met vervoercijfers en noteren dagelijks bedrijven ex-dividend.

Elders in Europa is de rust op het cijferfront al grotendeels weergekeerd. Wel openen onder meer HSBC en Glencore in Londen en Commerzbank, E.ON, Adidas en Zalando in Frankfurt nog de boeken. In de VS komen onder meer Walt Disney en Office Depot met cijfers.

Dow Jones

Op het macro-economische vlak is het ook niet heel druk en zal nog wat worden nagekauwd op de Britse en Amerikaanse rentebesluiten van vorige week. In Duitsland staan cijfers over de fabrieksorders gepland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt in Nederland onder meer met een update over de inflatie en ook in de VS komt een bijgewerkt inflatiecijfer. Verder zal onder meer worden gekeken naar het maandelijkse rapport van oliekartel OPEC.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,5 procent hoger op 25.462,65 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2840,35 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7812,01 punten. De Europese beurzen sloten eerder op de dag eveneens met kleine plussen. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent hoger op 572,29 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 794,30 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,5 procent bij, Londen ging 1,1 procent vooruit.