Vooruitblik: 'GrandVision groeit op eigen kracht'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Optiekbedrijf GrandVision presenteert maandag naar verwachting een omzet over het tweede kwartaal die hoger is dan een jaar eerder in dezelfde periode. Dat is deels te danken aan overnames, maar ook op eigen kracht was er sprake van groei, zo verwachten door het bedrijf geraadpleegde analisten.

De omzet komt uit op 959 miljoen tegenover 876 miljoen euro een jaar eerder. Analisten van ING rekenen op een omzet van 958 miljoen euro en zien daarin een groei van 2,2 procent op vergelijkbare basis. De totale omzet stijgt volgens ING met 9,3 procent.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) stijgt volgens de gemiddelde verwachting van analisten tot 150 miljoen, van 140 miljoen een jaar eerder. ING houdt het echter op een groei tot 143 miljoen euro, vanwege aanhoudende hoge integratiekosten in de belangrijkste Europese markten van het bedrijf.