'Protest tegen overname Takeaway in Israël'

AMSTERDAM (AFN) - Restaurants in Israël hebben officieel bezwaar aangetekend tegen de overname van maaltijdbestelsite 10bis in hun land door de Nederlandse branchegenoot Takeaway.com. Ze zijn het niet eens met de hoge commissies die ze moeten betalen en willen de macht van bestelsites inperken, zo meldt de Israëlische zakenkrant The Marker.

Takeaway.com, in Nederland bekend van de site Thuisbezorgd.nl, wil het in Tel Aviv gevestigde 10bis overnemen van investeerder TA Associates en oprichter Tamir Carmel. Met de aankoop is circa 135 miljoen euro gemoeid.

10bis is marktleider in Israël, maar werkt op een andere manier dan vergelijkbare sites in andere landen. Het bedrijf verwerkt nu namelijk vooral bestellingen van bedrijven en is daarmee buitengewoon winstgevend. Takeaway denkt door de overname bedrijfsbestellingen, bijvoorbeeld ter vervanging van een kantine voor de lunch, in al zijn markten mogelijk te kunnen maken.