Berkshire zegt niets over aandeleninkoop

OMAHA (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Berkshire Hathaway heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers geen details gegeven over een eventuele inkoop van eigen aandelen. Het investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair en topbelegger Warren Buffett zit op een berg cash die is gegroeid tot 111,1 miljard dollar, maar dit jaar heeft Buffett alleen extern aandelen gekocht, onder meer van Apple.

Veel investeerders zullen bij de kwartaalpresentatie hebben gekeken naar aanwijzingen over een aandeleninkoop, maar daarover was weinig te vinden. Nieuw beleid bij Berkshire geeft Buffett juist meer mogelijkheden om eigen aandelen in te kopen en daarmee de waarde van het bedrijf op te krikken.

De operationele winst van Berkshire steeg overigens met twee derde tot bijna 6,9 miljard dollar. Vooral de verzekeraars waarin wordt geïnvesteerd lieten een sterk herstel zien. Ook werd geprofiteerd van een aantrekkende economie. De omzet steeg bijna 9 procent tot dik 62 miljard dollar.