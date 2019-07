De financiele topman van Recyklia,denkt nog maar even in het zadel te blijven zitten,daar lopen de zaken wel op rolletjes,Dalm heeft de oudijzerprijs weer verhoogd,dus daar worden we weer vrolijk van.

Heel anders is het met die beursmetalen,die zijn steenkoud,midden in de zomer,mittal -3,32%,aperammetje,bijna matige vorst - 4,47%,daar word je behoorlijk sikkeneurig van.

Gelukkig zorgde mijn Brullende Elegante Supersnelle Icoon wel voor een vrolijke noot,hij was van de week kampioen in de amx,+6,32%,daardoor schakelde ik het aexje met glans uit,ondanks black fryday!!

Ik ben bang dat we meer van die zwarte dagen gaan beleven de komende tijd,china en ook europa,komen zwaar gewond uit de handelsoorlog,dat zul je gaan zien bij de komende cijfers.

Leedvermaak is nooit goed,maar ook die lange darm,zal er nie zonder kleerscheuren afkomen.

Vandaag gaan we onze kostbare centjes versporen,want anders verspelen we onze bejaardendag,bovendien helpen we mittal iets te herstellen,want 2 van die zware jongens in de trein,geeft extra spoor slijtage,prorail is een goeie klant van mittal,want die spoorstaafjes wegen 66 kg de meter,vandaar!!

Morgen 2 oude herders op bezoek,ze verstaan hun vak wonderwel,het zijn kunstenaars in het lokken van schaapjes aan de voeten van de Goede Herder,dat gaat vast schitterend worden!!

Maandag hoop ik weer op zo'n mega mooie start,net dan van de week ,dan kan ik er niet wakker van liggen,als we weer een vrijdagdipje krijgen,Sjaloom!!!